Homem mata esposa a tiros, fere vizinha e depois comete suicídio

Um homem identificado como José Gutember Silva, de 30 anos, matou a esposa a tiros, feriu a vizinha e depois cometeu suicídio. Os fatos ocorreram na noite de 6ª feira (18.out.24), em Taguatinga Norte, no Distrito Federal.

De acordo com o Correio Braziliense, a Polícia Militar divulgou que José teve um desentendimento com a mulher, a técnica de enfermagem Fabiane Araújo Lima, de 31 anos. Na discussão, o homem se armou e ameaçou matá-la.

Assustada, Fabiane fugiu e pulou o muro em direção a casa de uma vizinha, tentando fugir. No entanto, ela foi perseguida e baleada. Enquanto atirava nela, o agressor também atingiu uma vizinha no tórax. Ao notar que a esposa estava morta, ele se matou com um tiro.

O caso é investigado pela 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) com o feminicídio e tentativa de homicídio. A vizinha foi socorrida ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e, até o fechamento desta reportagem, encontrava-se estável com previsão de alta.