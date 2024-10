Assistente social toma benefício de morador de rua e faz empréstimo de R$ 20 mil

Na manhã desta 5ª feira (17.out.24), a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Polícia de Goianápolis, realizou uma operação que investiga uma assistente social acusada de se apropriar do benefício previdenciário de um idoso de 65 anos, morador de rua. A ação resultou na apreensão de um celular e diversos documentos que comprovam a prática do crime.

Segundo as investigações, a assistente social ofereceu ajuda ao idoso para solicitar sua aposentadoria. Sem acesso a um aparelho celular, ficou combinado que ela instalaria o aplicativo bancário em seu próprio celular e realizaria o saque mensal do benefício, comprometendo-se a repassar o valor ao idoso.

Nos dois primeiros meses, os valores foram entregues ao beneficiário. No entanto, a partir do terceiro mês, a assistente social alegou que havia ocorrido um problema com o benefício e que ele não poderia ser mais pago. Desconfiado, o idoso procurou o banco e descobriu que os depósitos estavam ocorrendo normalmente e que o dinheiro vinha sendo retirado e transferido para contas bancárias de terceiros e da própria investigada.

Com a denúncia, a polícia iniciou uma investigação que também revelou a realização de um empréstimo de quase R$ 20 mil no nome do idoso, com o valor sendo rapidamente distribuído para várias contas. Durante o interrogatório, a assistente social confessou o crime, afirmando que agiu motivada por vício em apostas online.

Durante a operação desta quinta-feira, a polícia apreendeu o celular da investigada e documentos relacionados às transações ilícitas. A investigação agora busca determinar se há outras vítimas na região que foram alvo do mesmo esquema. A assistente social poderá responder por furto mediante fraude e falsidade ideológica, crimes que podem resultar em até 13 anos de reclusão.