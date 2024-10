Servente é acusado de furto, agredido e morto a tiro em Campo Grande

Um homem ainda não identificado foi morto a tiro na tarde desta 4ª feira (9.out.24) na região do bairro Rita Vieira, em Campo Grande. Informações apontam suposto acerto de contas relacionado a furto.

Uma testemunha teria relatado que a vítima trabalhava como servente de pedreiro. Ambos haviam acabado de sair do trabalho e caminhavam juntos pelo bairro, quando houve o ataque no cruzamento da Rua Matrinchã com a Via Láctea.

Os autores se aproximaram em dois carros alegando que o homem teria furtado ferramentas de trabalho. Eles o agrediram e em seguida atiraram, fugindo na sequência. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem não resistiu e morreu no local.