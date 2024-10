Ator foi contratado para se passar por Beto Pereira e criar fake news

Uma rede criminosa contratou um ator para se passar pelo candidato à prefeitura de Campo Grande, Beto Pereira (PSDB), com o objetivo de produzir e disseminar fake news que prejudicam sua campanha.

A Polícia Federal deflagrou, nesta 5ª feira (3.out.24), uma operação que resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão, como parte das investigações sobre a produção e veiculação das informações falsas.

A ação, autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), teve como alvos uma agência de recrutamento de atores, um influenciador digital e o próprio ator, que interpretava Beto Pereira em vídeos mentirosos.

Nos materiais produzidos, o falso candidato fazia declarações difamatórias, que foram amplamente divulgadas em grupos de WhatsApp na véspera das eleições, com o objetivo de influenciar negativamente a opinião pública e interferir no resultado do pleito.

Durante a operação, foram apreendidos computadores, celulares e documentos que ajudarão a identificar os responsáveis pelo financiamento e planejamento do esquema. A Polícia Federal e o TRE investigam os patrocinadores dessa rede criminosa, além de outros envolvidos na produção das fake news.

Segundo as autoridades, essas práticas ilegais colocam em risco a integridade do processo eleitoral e podem resultar em multas e sanções penais severas, dependendo da gravidade dos crimes cometidos. As investigações continuam para localizar todos os colaboradores do esquema, que utilizava táticas de desinformação para manipular os eleitores.