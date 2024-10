Auxiliar de sala é suspeita de estuprar crianças em escola particular

Auxiliar de sala que trabalha em escola particular de alto padrão em Campo Grande é investigada pela Polícia Civil, por suspeita de abusar de crianças. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Pronto Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEPCA), que apura denúncias de que a mulher teria, com frequência, beijado as partes íntimas das vítimas, cometendo estupro de vulnerável.

O caso foi divulgado nesta 4ª feira (30.out.24), pelo jornal Midiamax. As informações são de que os abusos vieram à tona quando uma mãe notou que a filha de 5 anos não a deixava lavar as partes íntimas durante o banho. Ao verificar o corpo da filha, a mãe notou sinais como vermelhidão e inflamação. Por este motivo, procurou um pediatra que, por sua vez, a encaminhou a um atendimento psicológico.

Ciente de que a filha havia sido abusada, a mãe procurou a Polícia Civil. Ao ser submetida a um atendimento especializado, a criança revelou detalhes e deixou claro que a auxiliar tocava ela e outras crianças, inclusive bebês, durante os banhos. Desenhos feitos pela vítima representaram os abusos. No banheiro era o único local onde não havia câmeras de monitoramento, o que facilitava a ação delituosa.

Consta ainda que a funcionária promovia com as crianças uma brincadeira chamada de 'carimbo do beijo'. Desta forma, ela ganhava abertura para iniciar os abusos aos poucos, tocando o rosto, mãos e braços das vítimas, até chegar às partes íntimas. Consta ainda que a menina alegou que em uma das ocasiões, após o banho, teve as partes íntimas secadas com a boca professora. O caso é investigado.