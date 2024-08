Avião com 62 pessoas a bordo cai e explode em SP (vídeo)

Na tarde desta sexta-feira (9.ago.24), um acidente aéreo envolveu um avião ATR 72-500 da Voepass, antigo Passaredo, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. A aeronave, com matrícula PS-VPB, estava realizando o voo 2Z-2283, que partiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a aeronave em espiral antes de impactar o solo e provocar um incêndio. Veja:

Imagens mostram o local da queda pic.twitter.com/xm2dgcI3zw — AEROIN (@aero_in) August 9, 2024

O acidente ocorreu no bairro Capela, enquanto o avião se preparava para o pouso em Guarulhos. Informações preliminares dos radares indicam que a aeronave teve uma taxa de descida de 13 mil pés por minuto.

A Voepass confirmou que a aeronave transportava 58 passageiros e 4 tripulantes. Em comunicado à imprensa, a companhia solicitou que qualquer informação sobre o acidente não seja compartilhada com pessoas não envolvidas nas operações da empresa.

A nota da Voepass enfatizou que a companhia está tomando todas as medidas necessárias para apoiar e assistir passageiros, tripulantes e seus familiares. A empresa também pediu que os envolvidos mantenham o foco nas operações e elevem o nível de alerta, oferecendo suporte adicional para aqueles que não se sentirem aptos a realizar suas funções. A integra da nota:

Até o momento, não há informações adicionais sobre a causa do acidente, e a empresa promete atualizar o público assim que novos detalhes estiverem disponíveis. As autoridades locais e equipes de resgate estão no local para lidar com as consequências do acidente e prestar assistência necessária.

NOTA DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionada para atuar na ocorrência da queda da aeronave da Passaredo, de matrícula PTB 2283, registrada na tarde desta sexta-feira, em Vinhedo.

Investigadores do CENIPA e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência.