Avó encontra bebê de 1 ano e 11 meses morto dentro de piscina em MS

Um menino de 1 ano e 11 meses morreu afogado no domingo (12.jan.25), na piscina de uma residência no bairro Flávio Garcia, em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu enquanto a criança estava com a família no local.

De acordo com o site Coxim Agora, o menino conseguiu acessar a área da piscina sem ser notado. A avó encontrou a criança dentro da água e, em desespero, retirou-a imediatamente. A família tentou socorro, mas o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estava atendendo outra ocorrência.

O caso foi repassado ao Corpo de Bombeiros, mas a criança foi levada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva por terceiros antes da chegada da equipe. Ainda conforme o Coxim Agora, no hospital, profissionais de saúde realizaram manobras de reanimação e intubação, mas não conseguiram salvar a criança.