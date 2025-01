Menino de 3 anos com Down morre afogado dentro de caixa d'água em MS

Um menino de 3 anos morreu após se afogar em uma caixa d’água na tarde de 4ª feira (1º. jan.24), no município de Caarapó, a 274 quilômetros de Campo Grande. A tragédia ocorreu na casa onde ele morava com a família.

Segundo informações da Polícia Civil, o irmão da vítima, de 14 anos, foi quem tentou socorrê-lo. Após encontrar o menino submerso, o adolescente o colocou em uma bicicleta e o levou até a casa do avô.

A criança, que tinha síndrome de Down, foi encaminhada às pressas ao Hospital São Mateus, onde uma equipe do Corpo de Bombeiros tentou manobras de reanimação. Apesar dos esforços, o menino foi declarado morto ao chegar à unidade de saúde.

O pai da criança, que não estava em casa no momento do acidente, contou à polícia que foi informado do ocorrido por telefone pelo filho mais velho. Já a mãe, que está sob efeito de medicamentos no hospital, ainda não foi ouvida. Segundo informações preliminares, ela relatou que não presenciou o momento do afogamento.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do incidente e verificar se houve negligência.