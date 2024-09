Bando roubava dados bancários dos celulares por aplicativos via SMS

A Polícia Federal deflagrou, nesta 2ª feira (23.set.24), a Operação Smishing, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas. Durante a ação, duas pessoas foram presas em Brasília (DF) e Goiânia (GO), após o cumprimento de mandados de busca e apreensão, além de prisão temporária.

As investigações, que tiveram início com informações fornecidas pelo Banco do Brasil, revelaram que a quadrilha utilizava a técnica conhecida como smishing para aplicar golpes em todo o Brasil. Os criminosos enviavam mensagens falsas em nome de instituições financeiras, contendo links fraudulentos. Ao clicar nesses links, as vítimas instalavam programas maliciosos em seus celulares, que permitiam aos criminosos capturar credenciais bancárias e controlar os dispositivos.

Até o momento, a PF identificou 103 vítimas que tiveram suas contas bancárias invadidas, com os valores sendo transferidos para contas de laranjas, dificultando o rastreamento dos recursos roubados.

Os suspeitos poderão responder por furto eletrônico, invasão de dispositivo eletrônico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Polícia Federal também emitiu um alerta para que a população redobre a atenção ao receber mensagens com links suspeitos, evitando fornecer dados pessoais.