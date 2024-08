Bêbado, PM mata jovem e fere mais dois em show de Luana Prado (vídeo)

O Policial Militar, Moroni Siqueira Rosa, de 37 anos, executou Hamilton Olímpio Ribeiro Júnior, de 29 anos, na madrugada deste sábado (31.ago.24), durante o show da cantora Luana Prado, no Marília Rodeo Music, no distrito de Lácio, em Marília (SP).

Segundo apurado pelo TeatrineTV, o show havia começado há cerca de 30 minutos quando a confusão teve início e o PM efetuou os disparos.

Imagens mostram Luana levando um susto ao notar os disparos e sai às pressas com seu violão para o fundo do palco. Veja:

O QUE ACONTECEU?

Imagens mostram o PM bebendo antes de matar o jovem no show de Luana Prado em Marília. Foto: Reprodução

O PM estava bêbado e iniciou a briga com o Hamilton por motivos que ainda estão sendo apurados. Hamilton chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Além da vítima fatal, Moroni atingiu mulher com um tiro na panturrilha e um homem foi alvejado de raspão no queixo. Eles foram socorridos ao Hospital das Clínicas (HC) de Marília.

Após a execução, Moroni foi desarmado por um segurança. Horas antes, os mesmos seguranças o deixaram entrar armado no local, após ele se identificar como PM, apesar de estar de folga.

Documento oficial de PM de Moroni chegou a circular entre pessoas da festa. Foto: Reprodução

Pessoas lincharam o PM, mas os seguranças o trancaram num banheiro para que ele não fosse linchado até morte. Posteriormente, uma guarnição da PM na ativa o levou preso em flagrante por homicídio e dupla tentativa de homicídio.

Conforme explicação enviada à reportagem, agora o PM está e internado sob custódia no Pronto Atendimento (PA) da zona sul de Marília, onde trata diversos ferimentos que sofreu. Ele deverá passar por audiência de custódia após receber alta.

O QUE DISSE A CANTORA

Numa manifestação neste sábado (31.ago), por meio de stories na sua rede social no Instagram, a cantora sertaneja decidiu se manifestar sobre o assunto: "Como vocês estão acompanhando aí, na madrugada de hoje a gente teve um episódio lamentável no meu show aqui em Marília. Como todos os noticiários estão divulgando isso, fiz questão de vir pessoalmente falar sobre o assunto", introduziu a cantora.

Na sequência a cantora relatou o momento do assassinato de Hamilton. "No meio do show, estava tudo correndo bem, e a gente foi surpreendido com uma pessoa portando uma arma de fogo, que infelizmente, atingiu um indivíduo, matou uma pessoa e feriu outra. Enfim, coisas que a gente não compactua, a gente sai de casa com a intenção de levar alegria, levar diversão, e infelizmente fomos surpreendidos com isso. Só queria deixar aqui meu posicionamento, que eu tenho recebido muitas 'DMs' de muitos amigos, muitos fãs que acompanham meu trabalho, dizer que está tudo bem comigo e com a minha equipe, mas infelizmente aconteceu isso, que é muito triste", declarou.

