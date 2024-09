CAC era o principal fornecedor de munições de alto calibre para facções criminosas

Na manhã desta 4ª feira (4.set.24), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES), com apoio da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, prendeu temporariamente um Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) suspeito de envolvimento com o tráfico de armas. Além da prisão, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Niterói, RJ, como parte da Operação Opportunitas, deflagrada em 23 de agosto deste ano.

As investigações apontaram que o CAC residente no Rio de Janeiro utilizava sua licença para adquirir munições legalmente e revendê-las a uma facção criminosa no Espírito Santo. Na primeira fase da operação, seis mandados de prisão e busca foram cumpridos em Vitória, revelando a conexão entre a facção e o suspeito fora do estado.

No cumprimento dos mandados, a Polícia Federal apreendeu um vasto arsenal, incluindo 8 pistolas de calibres 9mm, .380 e .40, 2 revólveres de calibre .38, 2 fuzis calibre 556, 31 carregadores e mais de 1.000 munições de calibres diversos. Além disso, celulares e outros itens relacionados ao esquema criminoso também foram recolhidos.

O CAC, cuja licença foi suspensa e armas recolhidas, será responsabilizado por tráfico de armas e por integrar uma organização criminosa. As investigações indicaram que o acusado adquiriu mais de 62 mil munições ao longo de dois anos, volume que excede o necessário para atividades de tiro ou caça, sugerindo seu envolvimento no comércio ilegal.

As operações da FICCO/ES envolvem cooperação entre diversas agências de segurança pública, incluindo a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e outras forças de segurança estaduais e municipais. A investigação seguirá em andamento para identificar outros compradores das munições enviadas ao Espírito Santo.