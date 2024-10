Caça F-5M da FAB cai no RN, mas piloto se ejeta e escapa com vida

Um caça F-5M da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu no início da tarde desta 3ª feira (22.out.24) na região da Grande Natal, no Rio Grande do Norte. No entanto, o piloto conseguiu se ejetar a tempo e foi resgatado com vida por uma equipe de salvamento da FAB.

Conforme o G1, o avião caiu em Parnamirim, cidade da Grande Natal, em uma área de vegetação próxima de condomínios residenciais. As informações são de que, ao notar que a queda era iminente, o piloto direcionou a aeronave para um local não habitado.

Tudo ocorreu após um acidente durante o voo de treinamento. Testemunhas relataram terem ouvido um grande estrondo e depois notaram que o caça caiu e explodiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e o caso será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).