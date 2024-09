FAB 'derruba' avião clandestino e bandidos ateiam fogo para apagar rastros

Na tarde de quinta-feira (26/09), a Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou uma aeronave Cessna 210, sem matrícula, que invadiu o espaço aéreo brasileiro de forma clandestina próximo à fronteira com o Peru, nas proximidades de Humaitá (AM). A ação foi coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), como parte da Operação Ostium, voltada à proteção das fronteiras.

Ao identificar a movimentação irregular pelo radar do Sistema de Defesa Aérea Brasileiro (SISDABRA), caças A-29 Super Tucano foram acionados e interceptaram a aeronave às 16h (horário de Brasília). Durante a execução das Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo (MPEA), foram ordenadas ações de Interrogação, Mudança de Rota e o Tiro de Aviso (TAV), que foram ignoradas pelos criminosos.

Os ocupantes da aeronave, sem plano de voo e sem colaborar com as ordens, realizaram um pouso forçado antes de serem abatidos. Após o pouso, incendiaram o avião para apagar os rastros e fugiram do local.

O Major-Brigadeiro do Ar João Campos Ferreira Filho, Chefe do Estado-Maior Conjunto do COMAE, destacou a eficiência da operação: "A prontidão da Força Aérea Brasileira é permanente e a nossa habilidade de receber e interpretar dados, assim como de coordenar com as agências do Governo é crescente."

Essas ações fazem parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), que visa sufocar atividades criminosas na fronteira em cooperação com a FAB e os Órgãos de Segurança Pública (OSP), conforme o Decreto nº 5.144, de 16 de julho de 2004.