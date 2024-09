Avião de pequeno porte cai na pista de pouso em Paraíso das Águas

Na tarde desta terça-feira (24), uma aeronave de pequeno porte se caiu na pista de pouseo Paraíso das Águas, a 277 quilômetros de Campo Grande. O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul foi acionado para atuar na prevenção de possíveis riscos, já que a queda provocou o vazamento de combustível no local.

De acordo com as informações, as duas pessoas que estavam na aeronave foram socorridas por terceiros e não apresentaram ferimentos graves. Apenas danos materiais foram registrados no incidente.

A Polícia Civil também esteve no local para acompanhar a movimentação da aeronave e garantir a segurança, devido ao vazamento de combustível. As causas do acidente ainda estão sob investigação.

Mortes em Costa Rica

Conforme já noticiado, no dia 31 de agosto, um pequeno avião caiu nas proximidades de uma usina de cana-de-açúcar em Costa Rica, próxima a Paraíso das Águas, resultando na morte de duas pessoas que estavam a bordo.

A aeronave, que pertencia a um fazendeiro da região pantaneira de Coxim, havia chegado à cidade alguns dias antes, trazida por outro piloto, com o objetivo de ser conduzida de volta à fazenda por um segundo piloto.

Informações indicam que, ao tentar realizar o pouso no aeroporto de Costa Rica, o piloto enfrentou dificuldades e tentou uma arremetida — uma manobra para abortar o pouso e tentar novamente.

No entanto, durante a tentativa, a aeronave perdeu altitude e caiu em uma área próxima ao aeroporto, entre um barracão e um centro de recuperação para dependentes químicos.

Após o impacto, o avião pegou fogo, impossibilitando que as duas pessoas a bordo escapassem. Ambas as vítimas, que não eram residentes de Costa Rica, morreram carbonizadas. Equipes de resgate e a polícia foram rapidamente acionadas, isolando a área e iniciando os trabalhos de perícia para investigar as causas do acidente.