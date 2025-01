Cão é resgatado em 'estado cadavérico', sem comida e com corpo infestado

A Polícia Civil de Santa Rita do Pardo, a 267 quilômetros de Campo Grande, resgatou nesta semana um cachorro encontrado em condições críticas em uma residência da cidade. Denúncia anônima relatava que o animal estava há dias sem água e alimento.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o cão em estado 'cadavérico': extremamente debilitado, com áreas do corpo sem pelos, dificuldades para se locomover e infestação de carrapatos. O imóvel, que estava com o fornecimento de água cortado, não apresentava qualquer vestígio de cuidados básicos, como vasilhas de água ou alimento.

Relatos de vizinhos indicaram que a casa permanecia desocupada por longos períodos, deixando o animal completamente desamparado. Sem localizar o responsável e diante da urgência do caso, os agentes entraram no terreno, que estava com o portão aberto, para resgatar o cachorro.

A Associação Protetora Animal SOS 4 Patas foi acionada para prestar os primeiros cuidados ao animal, fornecendo água, alimento e assumindo sua guarda provisória. O responsável pela residência e pelo animal foi identificado, localizado e responderá pelo crime de maus-tratos qualificado, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais.