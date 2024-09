Carbonizados, casal Glauce e Ozias e o motorista Odecir são de MS

O casal Glauce Machado dos Santos, de 62 anos e Ozias de Oliveira Cardoso, e o motorista Odecir José Brunetto, de 56 anos, são as três pessoas que estavam nas carretas bitrem que colidiram e pegaram fogo às 11h desta 3ª.feira (3.set.24), no trevo da BR-060 com a MS-384, em Bela Vista (MS).

Anteriormente o MS Notícias havia reportado que em um dos caminhões estaria uma família, incluindo o pai, esposa e filho. A Polícia Civil, porém, negou essa informação, explicando que no acidente morreram três pessoas, sendo os dois motoristas e a terceira vítima a Glauce,

As suspeitas iniciais mencionadas no registro da ocorrência são de que uma das carretas seguia pela MS-384 e ao acessar a BR-060 foi atingida na lateral pelo outro veículo de carga. A colisão resultou na explosão do tanque de combustível e causou o incêndio que matou os ocupantes carbonizados.

Glauce e Ozias eram casados. Os corpos deles foram transferidos para Dourados, cidade onde moravam.

O corpo de Odecir foi transferido para Nova Alvorada do Sul.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Bela Vista e é investigado.