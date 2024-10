Carlos deu soco em ex-cunhado e saiu com facão antes de morrer, diz PC

A Polícia Civil divulgou na tarde desta terça-feira (15.out.24) detalhes do inquérito sobre o homicídio de Carlos Eduardo Filó, de 40 anos, morto a golpes de facão pelo ex-cunhado Luciano Silva Soares, de 46 anos, na cidade de Angélica, localizada a 323 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a investigação, a vítima teria desferido um soco no autor antes de ser atacada e chegou a sair andando com o facão na mão após a agressão.

Conforme a nota divulgada pela Delegacia de Polícia Local, Luciano foi até a casa de sua ex-mulher, irmã de Carlos, horas antes do crime e invadiu o local, proferindo ameaças contra ela. A mulher usou um sofá para bloquear a porta, conseguindo se proteger. Um dos irmãos dela, presente na casa, tentou acalmar Luciano, mas acabou sendo agredido com mordidas.

Após Luciano deixar o local, Carlos foi informado sobre o ocorrido. Ele telefonou para Luciano para tirar satisfações e, em seguida, foi até uma lanchonete no centro da cidade, onde o autor se encontrava. De acordo com o inquérito, durante o encontro houve uma discussão, e Carlos deu um soco no rosto de Luciano. O autor então foi até seu veículo, pegou um facão e investiu contra Carlos, que não recuou.

Teve início uma luta corporal, que deixou Carlos gravemente ferido. Após o confronto, os dois se separaram, e Carlos saiu andando com o facão nas mãos. Ele foi socorrido e levado a um hospital local, mas devido à grande perda de sangue, precisou ser transferido para o Hospital Regional de Nova Andradina, onde passou por cirurgia. No entanto, não resistiu e morreu.

Luciano, que também ficou ferido, foi encontrado pela Polícia Militar em frente à sua casa, ensanguentado. Ele alegou ter agido em legítima defesa. “A Delegacia de Angélica instaurou procedimento para apurar todos os fatos, levantar as imagens das câmeras de segurança e ouvir as testemunhas, para então encerrar o caso. O autor passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva. O inquérito policial será encaminhado ao Poder Judiciário”, informou a nota divulgada pela polícia.