Carreta tomba sobre van e mata 9 integrantes de equipe de remo no PR

Um carreta container tombou sobre uma van e matou nove pessoas que integravam uma equipe de remo. O acidente ocorreu na noite de domingo (20.out.24), na região de Guaratuba, no litoral do Paraná.

Conforme divulgado pelo G1, um adolescente de 17 anos teve ferimentos leves e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros junto com o motorista da carreta. Ambos foram levados para o Hospital São José, em Joiville (SC).

As informações são de que os veículos seguiam pela BR-376, sentido do Paraná a Santa Catarina, quando a carreta acabou tombando e atingindo a van. Os ocupantes da van haviam saído de São Paulo e seguiam para Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. O caso é investigado.