Carro capota sobre colmeia, mata passageiro e abelhas atacam testemunhas

Um acidente ocorrido na tarde do domingo (17.nov.24), na BR-163, em Naviraí, resultou na morte de um homem identificado como Valfrides, após o carro em que ele estava capotar próximo ao Trevo da Usina Rio Amambai.

De acordo com o jornal Portal Conesul, o acidente aconteceu por volta das 16h40, quando o motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou, parando em uma área com vegetação.

Logo após o capotamento, os dois ocupantes foram atacados por abelhas, já que o veículo caiu sobre um local onde havia uma colmeia. O condutor, que reside no Paraná e trabalha em Naviraí, foi socorrido consciente e levado ao Hospital Municipal de Naviraí para atendimento médico.

Equipes da concessionária CCR MSVia e da Polícia Civil foram acionadas para investigar as causas do acidente e realizar os procedimentos necessários.