Motorista mata jovem de 24 anos em acidente e diz que ficou em choque

Thais de Lima Souza, de 24 anos, morreu em acidente de trânsito na madrugada do domingo (03.nov.24), em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. A vítima voltava para a casa após o trabalho, quando no cruzamento das ruas Monte Castelo e Ediberto Celestino de Oliveira, no Jardim Paulista, teve a moto atingida por um Ford Fiesta conduzido por um homem de 30 anos.

O motorista se apresentou à Delegacia de Polícia Civil horas após o acidente e afirmou não ter visto a motocicleta da jovem ao cruzar a via, conforme informações divulgadas pelo Dourados News.

De acordo com o condutor, ele disse que estava trafegando em via preferencial e alegou não estar em alta velocidade no momento do impacto. Em depoimento, relatou que saiu do carro em estado de choque após a colisão e, sem saber como proceder, foi a pé até sua casa, que fica a uma quadra do local do acidente.

O padrasto dele teria sido informado sobre o ocorrido e foi até o local logo em seguida, conforme consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil. O caso está sendo investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Após prestar esclarecimentos, o motorista foi liberado e aguarda o prosseguimento das investigações.