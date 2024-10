Mulher de 33 anos morre e filha fica ferida em acidente na BR-376

Uma mulher identificada como Sebastiana, de 33 anos, morreu na noite desta 3ª feira (29.out.24) em um acidente de trânsito na BR-376, em Glória de Dourados, a 275 quilômetros de Campo Grande.

A motocicleta em que ela estava, acompanhada por sua filha de 15 anos, foi atingida por um Toyota Corolla durante uma ultrapassagem. A adolescente foi socorrida por populares e levada a um hospital da região.

Conforme o jornal MS News, o motorista do Corolla, morador de Jateí, seguia na mesma direção que a moto. Ao concluir a ultrapassagem e retornar à pista, ele acabou colidindo com a traseira da motocicleta. O condutor alegou à polícia que a moto não tinha sinalização adequada.

Com o impacto, Sebastiana caiu e morreu no local. O motorista do carro prestou ajuda e foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou ausência de álcool.

Equipes dos Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Científica realizaram os procedimentos necessários para apurar as causas do acidente.