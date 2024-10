Treinador, atletas e motorista estão entre os mortos em acidente no PR

Entre os mortos no acidente ocorrido na noite de domingo (20.out.24) na BR-367, na região de Guaratuba, no litoral do Paraná, estão o treinador do Projeto Remar Para o Futuro, Oguener Tissot, de 43 anos, sete atletas da equipe e o motorista da van.

A tragédia aconteceu quando a van em que estavam foi atingida por uma carreta que transportava um contêiner, sendo arrastada para fora da pista. Um adolescente de 17 anos sobreviveu ao acidente, assim como o motorista da carreta. Ambos foram encaminhados ao Hospital São José, em Joinville (SC), onde receberam atendimento.

Além do treinador Oguener Tissot, foram identificadas as seguintes vítimas:

João Pedro Kerchiner, 17 anos, atleta

Henry da Fontoura Guimarães, 15 anos, atleta

Angel Souto Vidal, 16 anos, atleta

Nicole Colella Rodrigues da Cruz, 15 anos, atleta

Samuel Benites Lopes, 15 anos, atleta

Helen Belony, 20 anos, atleta

Ricardo Leal da Cunha, 52 anos, motorista da van

As informações são de que os veículos trafegavam pela BR-376, no sentido Paraná-Santa Catarina, quando a carreta tombou e colidiu com a van. O grupo havia partido de São Paulo e seguia com destino a Pelotas, no Rio Grande do Sul.