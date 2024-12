Casal de amantes joga carro e derruba muro para tentar matar grávida

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Luziânia (GO), prendeu na 5ª feira (12.dez.24) um casal suspeito de tentativa de homicídio qualificado e tentativa de aborto contra uma mulher grávida.

O crime aconteceu na manhã de 16 de setembro, quando a vítima, grávida, estava na porta de sua residência, por volta das 5h30. De acordo com a investigação, a ex-companheira do atual marido da vítima, dirigindo um veículo, teria intencionalmente colidido contra o portão da casa. O impacto derrubou o portão sobre a mulher. Após o ataque, a suspeita fugiu do local.

As investigações revelaram que o companheiro da vítima também teria participação no crime, ajudando a suspeita a escapar. Ele a levou para a casa de sua mãe, em Goiânia, onde ela permaneceu escondida até a expedição do mandado de prisão temporária.

Com base nos elementos apurados, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do casal, que foi deferida pela Justiça. Ambos foram localizados e presos em Luziânia. A Polícia Civil segue com as investigações.