Casal de Mato Grosso do Sul aplica golpe 'da festa' em Florianópolis

Elysnara Pereira da Silva e Vilson Luis Vieira, donos da empresa Ellys Festas & Eventos, estão sendo investigados por aplicar golpes em clientes que contrataram serviços para festas em Florianópolis (SC).

O casal teria utilizado a conta bancária da mãe de Elysnara, Noemia Alves de Souza da Silva, para ocultar os valores recebidos.

De acordo com a denúncia, uma das fraudes ocorreu durante uma festa de casamento de um advogado.

O grupo recebeu pagamentos de diversas vítimas, somando cerca de 400 mil reais.

Após o pagamento, os responsáveis pela empresa desapareceram, apagaram suas redes sociais e interromperam toda comunicação com os clientes.

Os contratos não foram cumpridos, deixando os eventos, que já estavam marcados, sem a prestação de serviços combinados.

A Polícia Civil de Florianópolis e o Ministério Público de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul investigam o caso como possível crime de estelionato.

Há indícios de que o casal tenha formado uma associação criminosa, com a colaboração de terceiros que cederam contas bancárias para esconder os valores dos golpes.

O casal responde a 11 processos, dentre os quais por sumir com dinheiro de clientes nas cidades catarinenses de Eduardo Luz, São José, Estreito e Florianópolis. Na Capital sul-mato-grossense, eles respondem a processos por dívidas de aluguéis.

Em contato com os suspeitos, os telefonemas não foram atendidos. O espaço segue aberto para futuros posicionamentos.

RELATO DE UMA VÍTIMA

Numa rede social, a mãe Cristina Rodrigues relatou sua decepção ao descobrir que havia sido vítima do casal, justo ao preparar a festa de 15 anos de sua filha:

"Este fim de semana recebemos um golpe duro de digerir. Nossa filha faz 15 anos em fevereiro e há mais de 6 meses estamos organizando a festa com uma empresa 'especializada' e que já havia feito vários eventos para conhecidos nossos. Enfim, eis que decretaram falência e sumiram. 'Na verdade, sabemos que não se trata de uma falência legítima, mas de um esquema fraudulento, no qual a empresa foi usada como fachada para captar recursos de clientes sem intenção de cumprir os contratos.' Junto com eles, levaram o dinheiro de dezenas de famílias. Não só o dinheiro, mas o sonho de meninas, de casais de noivos e noivas... A conta deles já não existe mais no Instagram, por isso não consigo marcar para que outras pessoas não caiam no mesmo golpe. O nome dela é Elysnara Pereira da Silva e seu marido, Vilson Vieira. A empresa era Ellys Festas e Eventos. Não vou divulgar a foto dela, embora tivesse vontade, porque penso na mãe dela, na vergonha e na tristeza que ela pode sentir em ver a filha cometendo crimes e enganando pessoas. Depois de ter amenizado o susto, estamos correndo atrás para garantir a festa da nossa filha. Não é pelo status, é pela memória, pela história da vida dela, por festejar com pessoas que fazem parte da vida dela, celebrar a vida!!!! Vamos ter que adaptar algumas coisas, excluir outras, mas não vamos desistir. Que a justiça seja feita e fica o alerta!", desabafou.