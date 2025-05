Ciclista que filmava passeio é atropelada por caminhonete na Guaicurus

Uma ciclista de 45 anos foi atropelada na manhã de 5ª feira (8.maio.25), enquanto pedalava pela Avenida Guaicurus, em Campo Grande, gravando um vídeo com o próprio celular. A colisão ocorreu no cruzamento com a Rua Adhemar Sobral, próximo à região da Cohab.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a mulher pedalando no meio da via, em meio ao fluxo de veículos, quando é atingida na traseira por uma caminhonete Blazer. Pouco antes, ela havia reagido à buzina de um caminhoneiro tentando alertá-la sobre o risco, e chegou a filmar a placa do veículo.

Após o atropelamento, a ciclista foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com lesões na perna e encaminhada consciente para a Santa Casa. Uma idosa de 71 anos que estava como passageira na caminhonete também se envolveu no acidente, mas recusou atendimento médico.

A Polícia Militar de Trânsito registrou o caso e a Polícia Civil investiga as circunstâncias do ocorrido.