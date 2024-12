Mulher morre atropelada na BR-376 e motorista foge sem prestar socorro

A recepcionista Jackeline Lorenzi Rios, de 40 anos, encontrada morta às margens da BR-376, em Ivinhema, foi vítima de atropelamento por um veículo Gol prata. O corpo foi localizado na 2ª feira (16.dez.24).

Inicialmente, investigava-se a hipótese de feminicídio, mas a possibilidade foi descartada após o depoimento de sete testemunhas, três perícias e análises detalhadas de imagens de câmeras de segurança. As evidências revelaram que Jackeline foi atropelada enquanto caminhava sozinha pela rodovia.

De acordo com o Nova Notícias, imagens de segurança mostram a vítima saindo de uma residência no bairro Vitória, onde teria consumido bebidas alcoólicas, às 1h44 da madrugada de segunda-feira. Ela caminhou sozinha, com sinais de embriaguez, em direção ao polo industrial de Ivinhema, seguindo até a rodovia.

Por volta das 2h30, uma testemunha ouviu um barulho de batida no local onde Jackeline foi encontrada e avistou um Gol prata parado com a frente danificada. O motorista desceu, verificou o veículo e fugiu sem prestar socorro.

O caso agora é investigado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e omissão de socorro. As autoridades seguem apurando os detalhes para identificar o responsável.