Ex-secretária de Educação morre atropelada por caminhão em Dourados

A professora aposentada e ex-secretária de Educação de Dourados, Sireunise Camargo Dorta, de 83 anos, morreu na manhã desta 5ª feira (6.fev.25) após ser atropelada por um caminhão de coleta de entulhos na Rua Floriano Peixoto.

Segundo relatos, a idosa teria passado mal e caído na rua no momento em que tentava atravessar, não sendo possível para o condutor do caminhão evitar o acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas, mas Sireunise não resistiu aos ferimentos.

Sireunise era uma figura conhecida em Dourados. Além de sua trajetória na educação, onde deixou contribuições significativas, ocupou o cargo de secretária de Educação durante a gestão do ex-prefeito Luiz Antônio Alvares Gonçalves. Ela também era mãe do jornalista e diretor da TV RIT em Dourados, Fábio Dorta.

A perícia foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.