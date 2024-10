Com ajuda de funcionário da Caixa, grupo desviou dinheiro de vítimas do RS

A Polícia Federal investiga um esquema de fraude bancária que desviou recursos destinados a vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, com a participação de um funcionário da Caixa Econômica Federal.

O grupo criminoso teria utilizado o aplicativo “Caixa Tem” para realizar saques fraudulentos, desviando recursos que deveriam apoiar as vítimas das chuvas que afetaram o estado entre julho e agosto de 2024.

Conforme a Operação Dilúvio, foi deflagrada na 6ª feira (18.out.24) para apurar os desvios, a Polícia Federal identificou que os saques ocorreram em terminais de autoatendimento na cidade de Praia Grande, em São Paulo. As fraudes vieram à tona após vítimas que residem em outros estados contestarem movimentações indevidas em suas contas.

Com o apoio da Caixa Econômica Federal, os investigadores descobriram que as operações ilícitas foram viabilizadas por meio do aplicativo “Caixa Tem”. O funcionário da instituição financeira, apontado como responsável por facilitar os desvios, já foi identificado e teve a função suspensa pela Justiça Federal, que também determinou medidas de restrição patrimonial contra ele.

Na fase mais recente da investigação, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência e no local de trabalho do suspeito, em Praia Grande. A Polícia Federal segue com as investigações e os alvos podem responder por furto mediante fraude com o uso de dispositivo eletrônico, além de outros crimes que possam ser identificados.