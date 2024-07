Com 'máscara de palhaço', vizinho estupra faxineira e esposa 'assiste'

No domingo, 30 de junho, a Polícia Militar de Goiás prendeu um homem suspeito de estuprar uma faxineira na frente de sua esposa, em Rio Verde, região sudoeste do estado. O caso ocorreu no bairro Parque Girassol, onde a vítima foi contratada para realizar serviços de limpeza na residência do suspeito.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada por médicos de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após a vítima buscar ajuda devido a ferimentos que indicavam abuso sexual. A trabalhadora relatou às autoridades que conhecia o casal suspeito, vizinhos de fundos, e que foi solicitada pelo homem para realizar a faxina em sua casa, após encontrá-lo em um supermercado dias antes.

Após completar o serviço de limpeza, a vítima foi surpreendida pela esposa do homem, que chegou em casa nervosa. Um conflito começou entre a esposa e a trabalhadora, e o homem interveio, agredindo a vítima e posteriormente abusando sexualmente dela na frente da esposa.

Depois do ato, a vítima foi expulsa da residência e chamou a polícia. Durante a intervenção inicial da polícia, ambos os lados deram seus relatos e foram orientados a comparecer à delegacia para prestar depoimento. No entanto, após a saída da viatura policial, a trabalhadora alega que o casal foi até sua casa e causou danos materiais.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada de volta à UPA, onde foi confirmado o abuso sexual pelos médicos. O casal foi preso em flagrante e levado à delegacia, junto com uma máscara de palhaço supostamente usada durante o crime e uma quantidade de droga apreendida.

Em resposta às acusações, o casal negou os eventos descritos pela vítima. O homem afirmou que conheceu a vítima apenas dias antes do ocorrido e que ela se convidou para visitar sua casa, onde iniciaram uma relação sexual consensual. Ele alegou que a vítima retornou na manhã seguinte, danificando sua propriedade e tentando agredir sua esposa, o que levou à intervenção da polícia.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil para esclarecer os fatos e determinar os próximos passos do processo judicial.