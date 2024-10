Comboio de 6 caminhonetes roubadas cai com R$ 41 milhões em maconha

Uma operação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), realizada na 2ª feira (30.out.24) na região Sul de Mato Grosso do Sul, resultou na recuperação de seis camionetes com registros de roubo ou furto, no fechamento de um entreposto de drogas e na apreensão de quase 20 toneladas de maconha, avaliadas em R$ 41 milhões. A ação ocorreu nas áreas rurais dos municípios de Sete Quedas e Japorã, a 477 quilômetros de Campo Grande.

O comboio de camionetes foi interceptado pelos policiais do DOF na rodovia MS-299, também conhecida como Linha Internacional, nas proximidades de Sete Quedas. Dos sete veículos que seguiam em alta velocidade, quatro foram apreendidos no local. Os motoristas conseguiram fugir a pé para o lado paraguaio, mas nos veículos foram encontrados 8.810 quilos de maconha.

Em outra frente da operação, na zona rural de Japorã, uma equipe do DOF localizou um sítio utilizado como entreposto pelos traficantes. No local estavam outras três camionetes carregadas de drogas, além de grandes volumes prensados no imóvel. Ao todo, foram apreendidos mais de 10 mil quilos de maconha no local, somando um total de 19.530 quilos de entorpecentes na operação.

Dos sete veículos utilizados pelos criminosos, seis tinham registros de roubo ou furto. Entre eles, duas Dodge RAM, uma Mitsubishi Triton, uma VW Amarok, uma Toyota Hilux e uma GM S-10. As camionetes eram modelos com grande capacidade de carga e altas velocidades, usadas para o transporte da droga. Os veículos e as drogas foram encaminhados à Delegacia Especializada em Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, para as devidas providências.

A operação reforça o trabalho das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e roubo de veículos na região de fronteira.