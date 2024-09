Com alvo em MS, PF ataca lavagem de R$ 82 milhões do tráfico de drogas

A Polícia Federal deflagrou, nesta 3ª feira (17.set.24), a Operação Vagus, visando combater uma rede criminosa de alcance internacional envolvida em crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com alvo em Mato Grosso do Sul.

A investigação identificou cinco núcleos autônomos que, ao longo de dois anos, movimentaram mais de R$ 82 milhões de origem ilícita, em sua maioria provenientes de câmbio ilegal e tráfico de drogas.

A operação, que conta com a participação de 190 policiais federais e apoio da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad), cumpre 34 mandados de busca e apreensão, seis de prisão preventiva e quatro de prisão temporária.

As ações estão ocorrendo em diversas cidades, incluindo Curitiba/PR, São José dos Pinhais/PR, São Paulo/SP, São Caetano do Sul/SP, Natal/RN, Ponta Porã/MS, Chuí/RS, Bagé/RS e Aceguá/RS. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de mais de R$ 82 milhões em bens relacionados aos grupos criminosos.

A investigação revelou um esquema de lavagem de dinheiro de escala internacional que utilizava bancos paralelos para movimentar recursos ilícitos. As operações financeiras eram realizadas por meio de pessoas físicas e jurídicas, direcionando depósitos e transferências bancárias para terceiros, usados como "laranjas", e para estabelecimentos comerciais, principalmente supermercados em regiões de fronteira.

Posteriormente, os recursos eram transferidos para casas de câmbio no exterior, ficando à disposição das organizações criminosas. A Operação Vagus é um desdobramento da Operação Operador Fenício II, deflagrada em novembro de 2022, que investigou crimes financeiros na região de fronteira entre o Brasil e o Uruguai.

Na época, uma empresa no Chuí/RS foi apontada como receptora de grandes quantias de dinheiro de origem ilícita, sendo fortemente suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Mesmo após as ações policiais, as atividades ilegais continuaram, o que levou à identificação de novos integrantes da rede criminosa.

Balanço das medidas de busca e apreensão: