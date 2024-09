Tráfico depenou Polo e fez carro suportar mais de 1 tonelada de maconha

Na madrugada desta 6ª feira (13.set.24), policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram um veículo Volkswagen Polo branco, furtado no Estado de São Paulo, transportando 1.044 quilos de maconha. A apreensão ocorreu na rodovia MS-166, zona rural de Maracaju, a 160 quilômetros de Campo Grande. Durante a operação, ninguém foi preso.

Os militares realizavam uma fiscalização de rotina quando o condutor do Polo desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Poucos quilômetros à frente, o motorista abandonou o carro em movimento e fugiu para uma mata próxima à rodovia. Apesar das buscas realizadas pelos policiais, o homem não foi localizado.

Ao verificar o veículo no sistema, foi constatado que ele havia sido furtado na cidade de Guarulhos (SP), no dia 23 de março deste ano. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados. O prejuízo estimado ao tráfico de drogas foi de aproximadamente R$ 2,09 milhões.

A ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que conta com o apoio da Operação Ágata Fronteira Oeste, do Ministério da Defesa.