Chefão do tráfico de pessoas e escravização de trabalhadores cai no MS

Nesta 4ª feira (2.out.24), a Polícia Federal prendeu o chefe de uma organização criminosa envolvida com tráfico de pessoas e trabalho análogo à escravidão, em uma ação realizada no município de Itaquirai, a 402 quilômetros de Campo Grande. A operação, batizada de Tripalium, contou com o apoio da Delegacia da Polícia Federal de Naviraí e foi um desdobramento de investigações iniciadas no início deste ano.

A primeira fase da operação, realizada em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e o BPFRON, prendeu dois homens em flagrante, acusados de aliciamento e prática de trabalho escravo na região de Icaraíma, no Paraná. Agora, na segunda fase, um mandado de busca e apreensão foi cumprido contra o líder da organização, que residia na zona rural de Itaquirai.

Ele é acusado de recrutar, transferir e transportar trabalhadores indígenas e não-indígenas estrangeiros para lavouras de mandioca no Paraná, utilizando-se de engano, ameaças e da vulnerabilidade das vítimas. Os envolvidos poderão responder por crimes de organização criminosa, tráfico de pessoas e submissão de indivíduos a condições análogas à escravidão, sujeitando-os a jornadas exaustivas e condições degradantes de trabalho. A operação reforça o compromisso das autoridades em combater esse tipo de crime na região.