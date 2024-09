Comerciantes retinham cartões de indígenas e forçavam compras em MS

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta 6ª feira (13.set.24) a Operação Liberdade, com o objetivo de combater o crime de estelionato em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. A ação foi desencadeada após denúncias de que um estabelecimento comercial na cidade estaria retendo cartões bancários de indígenas das aldeias Bororó e Jaguapiru, vinculados a programas sociais.

De acordo com as investigações, o comércio em questão estaria retendo os cartões e as senhas dos indígenas, obrigando-os a realizar compras exclusivamente no local. A Justiça Federal, atendendo a um pedido da Delegacia de Polícia Federal de Dourados, autorizou a busca e apreensão de cerca de mil cartões e equipamentos eletrônicos que poderiam armazenar as senhas dos clientes, como computadores, celulares e tablets.

Os próprios indígenas relataram que os cartões, juntamente com as senhas, ficavam sob posse dos donos do estabelecimento, que realizavam saques dos valores depositados. Os cartões só eram devolvidos às vítimas após a quitação total das dívidas. Os principais crimes investigados são estelionato e associação criminosa.

Durante a operação, foram resgatados 48 cartões e apreendido um celular para análise. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos no esquema e garantir que os direitos dos indígenas sejam restabelecidos.