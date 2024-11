Concedida liberdade provisória a dono do Alemão Conveniências em CG

A Justiça de Campo Grande concedeu liberdade provisória aos empresários Edson Barbosa de Araújo, de 62 anos, após prisão em flagrante por suspeita de envolvimento em um esquema de receptação de mercadorias furtadas.

A decisão foi tomada nesta 5ª feira (07.nov.24) pelo juiz Valter Tadeu Carvalho, que fixou fiança de 10 salários mínimos (R$ 14.120,00) para cada um. Com o pagamento da fiança, ambos foram liberados sob condições específicas.

O empresário foi preso na 4ª feira (06.nov.24) durante uma operação da 3ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, que investiga uma rede de receptação e estelionato. Edson Barbosa é dono dos mercados Alemão Conveniência e Salvador Conveniência, estabelecimentos apontados na investigação por comercializarem mercadorias desviadas.

A operação policial foi desencadeada após uma fraude praticada contra a empresa Amidos Ponta Porã - BRC Starch, de quem foram desviadas 24 toneladas de fécula de mandioca, no valor de R$ 73.920,00.

Os golpistas utilizaram um site e e-mail falsos para realizar a compra, contratando um transportador para levar a carga aos mercados, onde os produtos foram revendidos a preços abaixo do mercado. A prisão do empresário ocorreu após a confirmação de que os produtos desviados estavam sendo comercializados nos locais.

Além da fiança, o juiz determinou condições para a liberdade provisória dos empresários, incluindo a obrigatoriedade de manterem seu endereço atualizado, comparecerem a todos os atos processuais e informarem qualquer ausência superior a 8 dias de suas residências.

A liberdade poderá ser revogada em caso de ausência injustificada aos atos do processo, descumprimento de medidas cautelares, obstrução do processo ou prática de novos delitos.

As investigações continuam, com a possibilidade de outros pontos de venda na cidade estarem envolvidos no esquema. Além de Alemão, o dono de uma chiparia também foi preso e está sob suspeita.