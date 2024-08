Contratado para levar R$ 830 mil e drogas e espingarda é preso em ação conjunta no MS

Uma operação conjunta entre o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e a Divisão de Narcóticos de Cascavel (Denarc/PR) resultou na prisão de um homem que transportava maconha, arma de fogo e munições na rodovia MS-164, em Ponta Porã, a 315 quilômetros de Campo Grande.

A ação ocorreu na noite desta 6ª feira (30), quando policiais militares do DOF interceptaram um veículo GM Astra preto carregado com 311,4 quilos de maconha, 17,4 quilos de skank, uma espingarda calibre .12 e 20 munições do mesmo calibre.

A operação foi desencadeada após uma troca de informações entre as duas forças de segurança, levando a equipe do DOF a montar um bloqueio policial na área rural de Ponta Porã. O motorista do veículo, ao ser abordado, desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir, mas foi capturado alguns quilômetros à frente.

O homem, de 26 anos, confessou que havia sido contratado para transportar a droga, a arma e as munições, mas alegou desconhecer a identidade do contratante. Ele revelou que recebia informações sobre o policiamento na rodovia por meio de mensagens de um número desconhecido e que o destino final da carga ilícita era a cidade de Nova Andradina.

O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Ponta Porã, onde a ocorrência foi registrada. O valor estimado do prejuízo causado ao crime organizado é de R$ 833,9 mil.

A ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que visa reforçar o combate ao tráfico de drogas e armas na região de fronteira.