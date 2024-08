Deputado Eulalio 'Lalo' Gomes é morto em operação policial na fronteira com MS

O deputado Eulalio “Lalo” Gomes foi morto durante uma operação policial em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na manhã de ontem (20). O incidente ocorreu durante um confronto com forças policiais que realizavam um cumprimento de mandado na região. A morte do deputado gerou grande repercussão e desencadeou uma investigação interna na Polícia Nacional do Paraguai.

De acordo com o comandante da Polícia Nacional, Carlos Benítez, a investigação está sendo conduzida pela unidade de Assuntos Internos, que foi mobilizada imediatamente após o ocorrido.

Segundo o jornal ABC Color, ao todo, 22 policiais foram enviados de Assunção para participar da operação, denominada Pavo Real II, que visava combater atividades criminosas na área. Esses policiais, pertencentes à Unidade Especial de Inteligência Sensível Antinarcóticos e às Forças de Operações Policiais Especiais (FOPE), agora estão sendo investigados para esclarecer as circunstâncias da morte do parlamentar.

Segundo Benítez, ainda não é possível determinar quem iniciou os disparos durante o confronto, mas ele destacou que um trabalho técnico minucioso está em andamento. "Há um trabalho muito técnico da Criminalística, além do laboratório do Ministério Público, que também está analisando o resultado da autópsia", afirmou o comandante.

A operação em que o deputado foi morto fazia parte de um esforço contínuo das autoridades para combater o crime organizado na região fronteiriça. No entanto, Benítez ressaltou que, durante operações desse tipo, é comum que os policiais enfrentem resistência violenta, inclusive com disparos de armas de fogo.

A Polícia Nacional informou que todas as provas coletadas serão entregues ao Ministério Público para uma investigação completa e transparente. Enquanto isso, os policiais envolvidos na operação permanecem afastados de suas funções, aguardando o desenrolar das investigações.

O caso levanta questões sobre a segurança das operações policiais e as circunstâncias que levaram ao trágico desfecho, que agora estão sob escrutínio das autoridades paraguaias.