Criança de 8 anos morre dois dias após ser picada por aranha em MS

Picada de aranha pode ter causado a morte de uma criança de oito anos identificada como Alice Silvestre da Silva, moradora no distrito de Bela Alvorada, na zona rural de Paraíso das Águas, a 277 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site BNC Notícias, criança a havia sido picada na 4ª feira (23.out.24), sendo encaminhada ao Hospital Municipal de Camapuã. No entanto, devido à gravidade do quadro clínino, precisou ser transferido para Campo Grande, onde acabou morrendo na 6ª feira (25.out.24).

Por meio de um post nas redes sociais, o secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Paraíso das Águas, João Donizete Corsini, lamentou o ocorrido.

“É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de Alice Silvestre da Silva, uma alma tão pura e cheia de vida. Neste momento de dor, queremos expressar nossos sentimentos à família e a todos que tiveram a alegria de conhecer e conviver com essa criança especial”, lamentou.