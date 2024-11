PCC ofereceu R$ 3 milhões por cabeça de empresário executado em SP

A facção criminosa PCC teria oferecido uma recompensa de R$ 3 milhões pela execução do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, segundo informações obtidas pela CNN. O empresário foi morto a tiros de fuzil no rosto no terminal de desembarque do Aeroporto de Guarulhos, na última 6ª feira (8.nov.24).

Gritzbach já estava sob ameaça constante após ter supostamente mandado matar membros influentes do PCC, como Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como “Cara Preta”.

O atentado ocorreu enquanto Gritzbach retornava de Goiás, acompanhado da namorada. Testemunhas relataram que ele foi alvejado por atiradores que desceram de um carro preto e dispararam 29 vezes, deixando dois seguranças baleados.

O empresário havia firmado um acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo, revelando informações sobre esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo a facção. Essa colaboração teria intensificado as ameaças contra sua vida.

O empresário também enfrentava extorsão de policiais devido às ameaças que recebia. Por conta disso, ele andava sempre com escolta armada, incluindo policiais militares, em um esforço para se proteger.