Desaparecido há 19 dias, Carlos é encontrado morto em canavial

Carlos Ioris Junior, de 39 anos, que estava desaparecido desde o dia 17 de dezembro, foi encontrado morto na tarde deste domingo (5.jan.25) em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. O corpo foi localizado dentro de uma caminhonete Fiat Strada, estacionada em uma estrada de terra no meio de uma plantação de cana nos fundos da Usina São Fernando.

De acordo com relatos, trabalhadores da usina encontraram o veículo parado em meio à lavoura e perceberam que havia um corpo em avançado estado de decomposição no interior do automóvel. As autoridades foram acionadas para atender a ocorrência.

Residente em Itaporã, Carlos havia informado à família que pretendia ir para Dourados no dia de seu desaparecimento. Antes de perder contato, enviou uma mensagem à mãe, o que aumentou a preocupação dos familiares. Após a ausência de novas notícias, o desaparecimento foi registrado na delegacia.

Segundo informações de parentes, Carlos fazia tratamento contra depressão, o que levantou preocupações adicionais sobre seu estado emocional antes do desaparecimento. As circunstâncias de sua morte estão sendo investigadas pela polícia.