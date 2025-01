Jogador baleado por traficante no Rio tem morte cerebral confirmada

O jogador de futebol amador Kauan Galdino Florêncio Pereira, de 18 anos, teve morte cerebral confirmada nesta 6ª feira (3.jan.24), após ser baleado na cabeça durante um baile funk em Queimados, na Baixada Fluminense. A informação foi divulgada pelo Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), onde o jovem estava internado desde a madrugada de 1º de janeiro.

Conforme já noticiado, Kauan foi alvejado após um desentendimento com um homem identificado como "Testa de Ferro", apontado como gerente do tráfico na comunidade São Simão. De acordo com relatos de testemunhas, o jovem teria pisado no pé do suspeito, que exigiu um pedido de desculpas. Nervoso, Kauan não se desculpou, o que levou o criminoso a disparar contra sua cabeça.

Após o ataque, Kauan foi socorrido inicialmente na UPA de Queimados e, devido à gravidade do ferimento, transferido para o CTI do Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Apesar dos esforços médicos, o estado do jovem foi considerado gravíssimo desde o início, culminando na confirmação da morte cerebral.

A família de Kauan fez apelos nas redes sociais por doações de sangue durante os dias de internação, destacando a comoção gerada pelo caso. Amigos e parentes descreveram o jovem como um goleiro talentoso e sonhador, apaixonado por futebol e pela "altinha", com o desejo de se tornar jogador profissional.

A 55ª Delegacia de Polícia (Queimados) segue investigando o caso. "Testa de Ferro", suspeito do crime, ainda não foi localizado.