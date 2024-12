Discussão em festa termina com dois mortos e um ferido em Campo Grande

Uma confraternização terminou com a morte de Alex Junior Zinatto, de 34 anos, e Ronil Anderson Porto Negrão, de 41 anos, na noite de domingo (15.dez.24), no Aero Rancho, em Campo Grande. Um jovem de 18 anos também ficou ferido na mão durante o tiroteio.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso começou por volta das 22h, na Rua Arquiteto Vila Nova Artigas, onde uma jovem promovia uma confraternização em sua residência. Alex participava da festa e, ao sair para pegar algo em seu carro estacionado em frente à casa, iniciou uma discussão com Ronil, morador do imóvel em frente.

Conforme os relatos, Alex teria sacado um revólver e tentado disparar contra Ronil, mas a arma falhou três vezes antes de um único disparo ser efetuado. Em reação, Ronil correu para sua casa, pegou uma arma e voltou à rua, disparando várias vezes contra Alex, que estava na garagem da casa onde ocorria a festa.

Durante o confronto, um amigo de Alex, que também estava na confraternização, sacou uma arma e disparou contra Ronil. Ambos foram socorridos, mas não resistiram. Além dos dois mortos, o jovem de 18 anos foi atingido na mão e precisou de atendimento médico.

A Polícia Civil e a perícia encontraram estojos de munição calibre .40 no local, que foram apreendidos. O caso é investigado.