DOF intercepta carregamento de R$ 500 mil em pneus e 200 celulares sem procedência

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam nesta terça-feira (6), em Dourados, uma carreta bitrem carregada com mais de R$ 500 mil em pneus e aparelhos de telefone celular. O motorista do veículo, um homem de 48 anos, foi preso em flagrante.

A ação ocorreu durante um bloqueio na MS-276, na zona rural do município. Ao abordar o condutor da carreta, que transportava soja, os policiais notaram seu nervosismo e respostas inconsistentes.

Uma busca minuciosa revelou um compartimento oculto no veículo, onde estavam escondidos 200 aparelhos de telefone celular e 20 pneus para caminhão. O motorista confessou que estava levando os materiais para Maringá (PR) e que receberia R$ 4 mil pelo transporte.

Avaliado em aproximadamente R$ 570 mil, o material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

A operação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).