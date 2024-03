DOF recupera caminhão com carga milionária de cigarros contrabandeados

Uma ação conjunta entre Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e militares do Exército Brasileiro, resultou na recuperação de um caminhão DAF FAC-310 carregado com 32 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. A apreensão milionária aconteceu nesta segunda-feira (25), em Iguatemi.

Os militares faziam bloqueio na MS-295, zona rural do município, quando deram ordem de parada ao condutor do caminhão, que não obedeceu. Após acompanhamento pela rodovia, o motorista ainda tentou fugir por uma estrada vicinal.

Após alguns quilômetros pela estrada de chão, o veículo foi abandonado próximo a uma região de mata. Diligências foram feitas, mas nenhum suspeito localizado. Na carroceria do automóvel foram encontrados 32 mil pacotes de cigarros contrabandeados.

Em checagem aos agregados os policiais constataram que as placas eram falsas e que o caminhão havia sido roubado na cidade de Cotia (SP), em novembro do ano passado. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2,2 milhões, foi encaminhado à Receita Federal de Mundo Novo.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.