Dois trabalhadores morrem soterrados durante construção de silo para grãos em MS

Dois trabalhadores perderam a vida após serem soterrados durante a construção de um silo na Fazenda Bom Jesus, localizada na zona rural de Sonora, a 361 quilômetros de Campo Grande. O trágico acidente ocorreu no final da tarde de 4ª feira (7.ago.24), mas as equipes do Corpo de Bombeiros resgataram os corpos na 5ª feira (8.ago.24)

As vítimas, identificadas como Pedro Henrique Rodrigues de Barros, de 23 anos, e Wellington Ferreira Ramos, de 30 anos, estavam trabalhando na construção de um silo para armazenamento de grãos, em uma área rural situada a 50 quilômetros do perímetro urbano de Sonora. O projeto incluía a instalação de um elevador em uma área com cerca de oito metros de profundidade. No momento do acidente, os trabalhadores estavam erguendo as paredes do silo, quando um deslizamento de terra os soterrou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h da quarta e imediatamente enviou equipes ao local. Devido à complexidade do resgate e aos riscos envolvidos, incluindo a baixa luminosidade e o grande volume de terra, foi necessário o uso de duas retroescavadeiras para auxiliar na remoção das vítimas.

O trabalho de resgate, que começou por volta das 4h da manhã da quinta, resultando na localização do corpo de Pedro Henrique às 11h e de Wellington às 11h45. A Perícia Técnica de Coxim também esteve presente no local para realizar os procedimentos periciais. Os corpos foram liberados para uma funerária em Sonora, que fará o translado para exames necroscópicos e demais trâmites funerários.