Dona de agência é acusada de vender falsos pacotes de viagens em GO

A Polícia Civil de Goiás prendeu Lidiane Camilo, proprietária de uma agência de viagens, acusada de vender pacotes turísticos falsos e não restituir o valor pago pelas vítimas. A ação foi realizada pela 2ª Delegacia Regional de Polícia de Aparecida de Goiânia (2ª DRP), com o cumprimento de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão.

Segundo as investigações, uma das vítimas é uma brasileira residente em Londres, que pagou cerca de R$ 40 mil por pacotes turísticos. O montante incluía passagens aéreas para o casal viajar do Reino Unido para o Brasil e um roteiro turístico pelo nordeste brasileiro, com destino a Natal/RN. Embora tenham conseguido chegar ao Brasil, o restante das passagens e o pacote turístico para Natal foram cancelados pela investigada, sem qualquer explicação ou reembolso.

Ao procurar a Polícia Civil, a vítima descobriu que outros clientes também foram lesados pela empresa, em situações semelhantes. Há registros de estelionato e diversas reclamações no Procon envolvendo a mesma investigada, que, além dos pacotes de viagens, também teria oferecido serviços fraudulentos relacionados à obtenção de Green Cards.

Diante das denúncias, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva de Lidiane Camilo para garantir a ordem pública e evitar novas fraudes. A investigação segue em andamento para identificar mais vítimas e apurar a extensão dos prejuízos causados.