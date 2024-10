Dona de mercado é presa pela 2ª vez por 'gato de luz' em Campo Grande

Na manhã de 5ª feira (03.out.24), a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) e da Coordenadoria-Geral de Perícias, em parceria com a concessionária de energia Energisa e o Procon, prenderam a proprietária m um mercado na Vila Entroncamento, em Campo Grande, por furto de energia.

A ação visava apurar uma denúncia de que a proprietária do estabelecimento, já autuada em flagrante no dia 26 setembro por este crime, continuava a cometer o delito. Durante a operação, as equipes confirmaram a prática do “gato” e encontraram diversas irregularidades no mercado.

Produtos com prazos de validade vencidos estavam expostos para venda, além de mercadorias fracionadas e de fabricação própria que não possuíam rótulos ou registros de inspeção. Foram apreendidas linguiças e carnes temperadas, todas embaladas sem rótulos e sem a devida inspeção dos órgãos competentes, além de cigarros de origem estrangeira, caracterizando contrabando.

Diante das irregularidades, a proprietária do mercado, de 47 anos, foi presa novamente em flagrante. Ela responderá pelos crimes contra a relação de consumo, contrabando e furto de energia elétrica.

Furto de energia elétrica

O Delegado Reginaldo Salomão, titular da Decon, e Denise Simões, representante de Relações Institucionais da Energisa, explicaram que o desvio de energia configura crime de furto, previsto no artigo 155, §3º, do Código Penal Brasileiro. Além de ser ilegal, essa prática pode causar acidentes graves, como incêndios e explosões, tornando-se a segunda maior causa de morte no Brasil relacionada à energia elétrica.

As fraudes não apenas comprometem a segurança, mas também sobrecarregam a rede elétrica, prejudicando a qualidade do fornecimento e tornando o sistema mais suscetível a interrupções e oscilações de energia.