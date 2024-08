Dupla é presa tentando trocar cheque falso de R$ 8 milhões em banco de Campo Grande

A Polícia Civil de Campo Grande prendeu na 2ª feira (12.ago.24), dois homens suspeitos de tentarem aplicar um golpe milionário em uma agência bancária no centro da cidade. A ação foi realizada por uma equipe da Delegacia de Repressão aos Crimes de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio do Grupo de Operações e Investigações (GOI).

De acordo com as informações obtidas, a equipe policial foi acionada por seguranças do banco, que desconfiaram dos dois indivíduos que tentavam trocar um cheque falso no valor de R$ 8 milhões. Ao chegar ao local, os investigadores detiveram um dos suspeitos, de 31 anos, que tentou fugir, mas foi rapidamente capturado. O segundo envolvido, de 27 anos, foi preso no estacionamento da agência.

Durante a abordagem, os policiais encontraram no veículo dos suspeitos, um Fiat Strada, um carregador de pistola com 12 munições intactas de calibre 9mm e uma munição deflagrada, além de duas placas de veículos e uma lâmina de cheque no valor de R$ 5 mil, em nome de uma construtora.

Os homens foram autuados por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme o Artigo 16 da Lei nº 10.826/03, e por tentativa de estelionato, de acordo com o Artigo 171 do Código Penal, combinado com o Artigo 14, Inciso II do mesmo código. Eles foram levados à Delegacia de Repressão aos Crimes de Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), onde foi formalizado o flagrante.

O caso será encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Defraudações, Falsificações, Falimentares e Fazendários (Dedfaz), que dará continuidade às investigações.