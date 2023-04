Eloandes é executado aos 40 anos em Campo Grande

Eloandes Rosa de Oliveira, de 40 anos, foi executado com diversos tiros, na noite deste sábado (1.abr.2023), na Rua Hermínia Grize, em frente ao Parque do Sóter, no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande (MS).

Segundo o registro de ocorrência, os atiradores estavam em dois veículos e ao menos duas armas foram usadas no crime. Ninguém foi preso até este domingo (2.abril).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito.

O homicídio foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro. Não foi citado nenhuma possível linha de investigação. No passado, Eloandes foi absolvido de uma acusação de agiotagem.

Familiares e amigos usaram as redes sociais para se despedir de Eloandes.

A esposa de Eloandes se despediu do companheiro com uma mensagem de carinho, dizendo sentir-se um mapa vazio sem o amado. "Como vou agora sorrir sem você ao meu lado para me animar? Como conseguirei amar as flores, sentir o vento, beijar o tempo? Meu amor, meu marido, por que você se foi para outro mundo e me deixou tão só aqui? Como vou aguentar as noites e os dias sem o bater do seu coração ao meu lado? Não é justo ficar longe do corpo de quem amamos, do corpo que gostaria de estar junto. Os desígnios da vida e da morte nunca revelam compreensão, desconhecem lógica na hora da separação. Eu sei que vou chorar muito, porque me sinto em pedaços, partida sem rumo. Sou agora um mapa vazio. Por favor, eu faria tudo para que sua morte não passasse de um estúpido pesadelo. Mas não. Eu sei que você se foi e que jamais irá regressar para abraçar meu corpo e me falar que tudo está bem. Terei de lidar com a despedida eterna. Terei de ser forte. Por mim, por você. Até um dia, meu amor. Eloandes", escreveu.

Uma das tias de Eloandes escreveu: "Mais um viajante que vai embora dessa terra sem dizer Adeus vai em paz meu sobrinho Eloandes ".

Outro amigo escreveu: "Grande Eloandes. Ontem, JESUS CRISTO. Chamou tua senha. Vai deixar, saudades. Que DEUS CONSOLE. A família no nome do SENHOR JESUS CRISTO (sic)".