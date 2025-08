Em minuto de descuido, criança 'escapa' da mãe e morre atropelada em MS

Uma menina de 3 anos morreu na manhã desta 6ª feira (1º.ago.25) após ser atropelada por uma caminhonete no cruzamento das ruas Presidente Vargas e Duque de Caxias, em frente à Prefeitura e à Praça Central de Carapó.

Segundo informações do portal Ligado na Notícia, a criança estava com o irmão, de 6 anos, enquanto a mãe usava o banheiro público da praça. Em um momento de distração, os dois se afastaram e, ao atravessar a via, a menina foi atingida pelo veículo.

No impacto, as rodas dianteira e traseira da caminhonete passaram sobre a vítima, que morreu antes da chegada do socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atenderam a ocorrência, e a Polícia Civil junto à perícia científica realizaram os procedimentos no local.

O pai da criança, que estava em outra cidade no momento do acidente, chegou à unidade de saúde abalado e discutiu com a mãe da menina, responsabilizando-a pelo ocorrido. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pela polícia.